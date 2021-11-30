В Волгограде 37-летнего ростовчанина будут судить за ДТП с двумя пострадавшими

Иномарка пошла на обгон и столкнулась с ВАЗом. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение и передала в суд уголовное дело 37-летнего жителя Ростова-на-Дону, который не убедился в безопасности обгона и спровоцировал аварию с двумя пострадавшими.

- Вину в содеянном фигурант уголовного дела полностью признал. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Светлоярский районный суд, - рассказали в прокуратуре региона.

По версии следствия, вечером 3 июня 2021 ростовчанин за рулем «BMW X5 xDrive40i» направлялся по трассе Р-22 «Каспий» М-4 «Дон - Тамбов - Волгоград – Астрахань» в сторону Волгограда. Водитель пошел на обгон и выехал на встречку прямо перед «ВАЗ-21111». Пытаясь уйти от столкновения, оба водителя свернули на обочину и там столкнулись. В этой аварии тяжкие телесные повреждения получили пассажир иномарки и водитель ВАЗа. Расследовали дело в ГСУ регионального главка МВД России.