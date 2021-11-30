В Волгоградской области 1 декабря ожидается штормовой ветер до 27 метров в секунду

В среду погода испортится штормовым ветром и сильными осадками Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первый день зимы в Волгоградской области не порадует хорошей погодой. 1 декабря на территории региона ожидается штормовой ветер. В Волгограде и области он будет дуть со скоростью 16-21 м/с, в отдельных районах ожидается усиление западного и юго-западного ветра до 22-27 м/с. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в Волгоградском ЦГМС. Также на территории области в среду пойдут небольшие и умеренные осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег. Местами прогнозируются ливни, снегопады и туманы. На проводах и деревьях возможно налипание мокрого снега.

Волгоградцам необходимо парковать автомобили вдали от шатких конструкций и деревьев, которые могут рухнуть от сильного ветра или налипания снега.

По области температура воздуха ночью составит +8...+3º, местами до -2º. В среду днем +5...+10º, в отдельных северных районах -1...+4º. В Волгограде в ночь на 1 декабря +3...+5º, утром +6...+8º, однако в течение дня ожидается понижение температуры до +1...+3º.