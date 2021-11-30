В Волгограде настилают полы в легендарном кинотеатре «Победа»

Бывший кинотеатр получит вторую жизнь. Фото: АВО

В Волгограде продолжается реконструкция легендарного кинотеатра «Победа». Подрядчик уже приступил к устройству полов в зрительном зале. Полностью завершить работы планируют в 2023 году, после чего в историческом здании разместится Дом детства с кукольным театром, сообщили в облстрое.

- На объекте выполнено бетонирование перекрытий зрительного зала и устройство монолитных балок колоннады центрального входа. Продолжаются работы по укреплению стен и несущих конструкций, монтажу прогонов и ферм кровли фойе, реставрации колонн и наружных стен, - рассказали в комитете строительства Волгоградской области.

Дом детства в Волгограде появится благодаря нацпроекту «Культура». По проекту в нем будет два зрительных зала на 240 и 84 места. Еще в одном многофункциональном зале на 100 зрителей разместится кукольный театр. Для него сделают самый современный звук и свет. Также в здании будут театральные студии, мастерские техники речи, изготовления кукол и другие.