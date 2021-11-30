Волгоградские чиновники не возмещали родителям спортсменов затраты на соревнования Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Волгограда помогла родителям спортсменов добиться компенсаций расходов на соревнования, которые волгоградцам пришлось оплачивать из своего кармана. Проезд, проживание, питание – все это по закону должно было возмещать ГАУ ВО «Центр Спортивной подготовки «Олимп», а учреждение в свою очередь финансировалось из областного бюджета.

- Вопреки требованиям законодательства на обращения спортсменов и их законных представителей о компенсации произведенных затрат на проезд и проживание соответствующие ответы не давались, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

После проверки прокуратура наказала должностное лицо за нарушение порядка рассмотрения обращения. А по жалобам спортсменов в суд направили ряд заявлений с требование взыскать с комитета физкультуры и спорта все затраты.

- Решениями мирового судьи судебного участка №116 Волгоградской области исковые требования прокуратуры удовлетворены, - уточнили в ведомстве.

Прокуратура взяла исполнение решений на контроль.