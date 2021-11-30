В Волжском полицейские проверили сотню машин, чтобы найти устроившего смертельное ДТП водителя

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Ранним утром 28 ноября на улице Советской Волжском с травмами был найден 35-летний мужчина-инвалид. Происшествие случилось, когда он сидел на проезжей части на пешеходном переходе. Его доставили в больницу, но, несмотря на оказанную помощь, пешеход скончался. Погибший не успел сообщить, что с ним произошло. Доследственная проверка установила, что волжанина сбил автомобиль. Полицейские выяснили, что это был кроссовер красного цвета. Машина была объявлена в розыск. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, инспекторы ГИБДД и оперативники уголовного розыска провели полную выборку автомашин данного вида, зарегистрированных в городе.

Трагедия произошла на улице Советской в Волжском. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

В Волжском оказалось около сотни таких авто. Эксперты-криминалисты провели детальные осмотры нескольких десятков кроссоверов, полицейские проверили гаражные кооперативы, стоянки и автомастерские.

- В результате проведенной работы была установлена автомашина, совершившая наезд - «Ниссан Жук» красного цвета. 29-летний водитель был доставлен в полицию. Свою причастность к ДТП мужчина отрицал, даже несмотря на то, что в ходе осмотра иномарки экспертами были обнаружены неопровержимые доказательства наезда на пострадавшего, - отметили в региональном Главке МВД.

На водителя возбудили уголовное дело. Ему грозит до 12-ти лет тюрьмы.