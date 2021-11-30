В Волгограде выбрали подрядчика для строительства новой дороги в «Родниковой долине»

В Волгограде построят новую дорогу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По итогам аукциона в Волгограде выбрали подрядчика для строительства новой дороги в развивающемся микрорайоне «Родниковая долина». Весной 2022 года к работам приступит ЗАО «Строительно-монтажное управление – 4». Эта трасса очень важна для жителей – она свяжет микрорайон со Второй продольной, создаст комфортную среду для проживания. Отметим, что улица появится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Уже в следующем году подрядчику предстоит возвести четырехполосную магистраль от проспекта Университетского до улицы имени Курсекова. Ширина – 15 метров, протяженность – 1,5 километра, общая площадь – 23 тысяч квадратов. Дорогу обещают сдать до апреля 2024 года.

- На начальном этапе строительства исполнителю предстоит выполнить перенос коммуникаций. Кроме того, для очистки вод будут установлены 4 локальных очистных сооружения, - рассказали «КП-Волгоград» в мэрии.