Волгоградцы смогут пожаловаться на захват домов управкомпаниями прокурору

Владимир Мосин. Фото: прокуратура Волгоградской области

В сфере ЖКХ в Волгограде в последнее время происходит массовый захват многоквартирных домов управляющими компаниями. Вопросам смены УК без ведома жильцов и подделке протоколов собраний будет посвящен личный прием, который 1 декабря 2021 проведет заместитель прокурора Волгоградской области Владимир Мосин, сообщили в ведомстве.

- Заместитель прокурора Волгоградской области Владимир Мосин проведет личный прием граждан по вопросам смены управляющих организаций без ведома жильцов многоквартирных домов 1 декабря 2021 года с 9.30 до 11.00 в прокуратуре Центрального района Волгограда (пр. Ленина, 29), - сообщила старший помощник прокурора региона Оксана Черединина.

Чтобы сотрудники прокуратуры смогли оказать реальную помощь и провести проверку, волгоградцам нужно заранее написать заявление с указанием основных доводов. А также взять с собой все ответы УК, чиновников и прокуратуры, если ранее уже обращались туда с этим вопросом. Также с собой нужно взять паспорт и доверенность в случае обращения от имени третьих лиц.