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Общество30 ноября 2021 10:52

В Волгограде концессии зарывают ямы в Сурском сквере

В ближайшее время рабочие восстановят асфальт вблизи Сурских бань и по всему городу
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В сквере уже закопали ямы, осталось восстановить асфальт у бань. Фото: КТ

В сквере уже закопали ямы, осталось восстановить асфальт у бань. Фото: КТ

После выволочки от главы Волгограда Владимира Марченко Концессии нарастили темпы благоустройства в местах, где ремонтировали и меняли трубы. Сейчас ресурсоснабжающая организация завершает работы в Сурском сквере после замены теплотрассы протяженностью 300 метров, зарывают ямы и восстанавливают асфальт и в других районах города, сообщили в компании.

- Полностью выполнены обратная засыпка и планирование грунта в Сурском сквере, восстановлены асфальтовое покрытие на проезжей части, тротуар из плитки напротив ГДЮЦ, а также пешеходные дорожки из брусчатки в местах, где велись работы, - рассказали в «Концессиях теплоснабжения».

Рабочим осталось восстановить асфальт возле Сурских бань, а до тех пор участок будет огорожен, как и последняя камера, где еще идут работы.

Залатали разрытия на улице Мира возле НЭТа. На улице Титова в Краснооктябрьском районе после замены участка теплосети засыпали яму, скоро здесь тоже уложат асфальт, как и на улице Богомольца на Спартановке, где восстанавливают тепловой канал. Ликвидировать последствия по всему городу Концессии планируют к новому году.