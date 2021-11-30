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Здоровье30 ноября 2021 10:28

Коронавирус убил 34-летнюю волгоградку

За сутки жертвами ковида в Волгоградской области стали 10 мужчин и 27 женщин
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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За сутки от ковида скончались 37 волгоградцев

За сутки от ковида скончались 37 волгоградцев

Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области в очередной раз повторился антирекорд по числу смертей от коронавируса за сутки. 30 ноября жертвами ковида стали 37 человек. Самой молодой погибшей стала 34-летняя женщина, рассказали «КП-Волгоград» в оперативном штабе. Также умерли от вируса еще 26 волгоградок в возрасте от 56-ти до 90 лет и 10 мужчин, которым было от 59-ти до 86-ти лет.

Погибшие проживали в Волгограде, Волжском, Михайловке, Камышинском районе, Светлоярском, Городищенском, Котельниковском, Котовском, Даниловском, Иловлинском и Руднянском районах. Всего за пандемию от ковида скончались 4574 жителя Волгоградской области.