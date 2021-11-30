Коронавирус убил 34-летнюю волгоградку

За сутки от ковида скончались 37 волгоградцев Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области в очередной раз повторился антирекорд по числу смертей от коронавируса за сутки. 30 ноября жертвами ковида стали 37 человек. Самой молодой погибшей стала 34-летняя женщина, рассказали «КП-Волгоград» в оперативном штабе. Также умерли от вируса еще 26 волгоградок в возрасте от 56-ти до 90 лет и 10 мужчин, которым было от 59-ти до 86-ти лет.

Погибшие проживали в Волгограде, Волжском, Михайловке, Камышинском районе, Светлоярском, Городищенском, Котельниковском, Котовском, Даниловском, Иловлинском и Руднянском районах. Всего за пандемию от ковида скончались 4574 жителя Волгоградской области.