Волжанин едва не сгорел, пытаясь затушить гараж с машиной

Спасатели затушили огонь за четверть часа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ЧП произошло в 14.05 часов 29 ноября в поселке Паромный в Волжском. На улице Лукониной внезапно вспыхнул гараж и находящаяся внутри легковушка «Лада Ларгус» 2007 года выпуска. 28-летний владелец оказался в эпицентре пожара. Очевидцы сообщили о случившемся в экстренные службы, на место выехали пожарные расчеты 13-ой пожарно-спасательной части.

К моменту приезда сотрудников МЧС площадь пожара достигла почти полсотни квадратных метров, на машине оплавились фары и краска.

- Спасатели ликвидировали горение в 14.21 часов. Есть пострадавший. Причина пожара устанавливается, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по региону.