В Волгоградской области растет число заболевших ОРВИ

Эпидпорог по ОРВИ превышен среди взрослого населения Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На неделе с 15 по 21 ноября в Волгоградской области зафиксировали небольшой рост числа заболевших ОРВИ по сравнению с предыдущими семью днями. Прирост составил 2%. Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном Управлении Роспотребнадзора, эпидемический порог по заболеваемости острыми респираторными инфекциями ниже уровня на 25%. При этом специалисты отмечают превышение порогового значения среди взрослого населения. По заболеваемости среди детей он ниже уровня. Тем не менее, на прошлой неделе в 41 образовательном учреждении – в детских садах и школах – был объявлен карантин из-за ОРВИ.

- Сдерживанию роста случаев респираторных заболеваний среди детей способствует мера по разобщению обучающихся, - отметили в Роспотребнадзоре.

В регионе продолжается прививочные кампании против гриппа и коронавируса. По состоянию на 26 ноября вакцинацию от гриппа прошли более миллиона жителей области, что составляет 44,5% от численности региона. Всего должно быть привито не менее 60% волгоградцев. От ковида прошли иммунизацию 1 245 075 жителей Волгоградской области, из них 100 тысяч человек привились в торговых центрах.