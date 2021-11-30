В Волгограде в стоматологическом магазине продавали опасные медицинские товары

Директора и менеджера осудили условно Фото: Алексей БУЛАТОВ

30 ноября Центральный райсуд Волгограда вынес приговор директору ООО «Ультарастом» Ксении Реве и менеджеру Анастасии Марментьевой за торговлю опасными для жизни и здоровья людей медицинскими изделиями. В 2020 году Рева вместе с подчиненной продали стоматологический реставрационный материал и адгезив (всего 75 штук) и заработали порядка ста тысяч рублей. При этом фальсифицированные товары могли причинить серьезный вред.

- Согласно заключению экспертизы, медицинские изделия, реализованные подсудимыми, представляли потенциальную угрозу для жизни и здоровья людей, - рассказали «КП-Волгоград» в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Реве дали 4 года условно, Марментьевой – 4,2 года условно.