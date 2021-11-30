30 ноября на Волгоградскую область обрушится штормовой ветер

Захватите зонты. Синоптики обещают дожди. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В последний день осени, 30 ноября, в Волгоградской области будет теплая, но очень ветреная погода. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном Гидрометцентре, порывы ветра достигнут 16-21 м/с. Штормовой ветер будет не везде, а лишь в некоторых районах области. При этом температура воздуха достигнет +9...+14º, ночью +5...+10º. Синоптики обещают дожди, местами довольно обильные. Возможны туманы.

В Волгограде в течение всего дня будут осадки, пасмурно. Ночью и утром ЦГМС прогнозирует туманы. Ветер тоже очень сильный - 8-13 м/с, ночью и утром 14-19 м/с. В городе-герое тоже потеплеет до +10...+12º, ночью ожидается +6...+8º.

Волгоградцам напоминают о правилах безопасности в период штормового ветра. Гулять под шаткими конструкциями опасно, не стоит оставлять машины под сухими дереьями.