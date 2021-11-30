В этом году в многоэтажках Волгограда и области установили 628 лифтов

Фото: пресс-служба обладминистрации.

628 современных лифтов установили в многоэтажных домах Волгоградской области в 2021 году. Новыми подъемниками пользуются жители 164 МКД в Волгограде, Волжском и Камышине. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе областной администрации. Напомним, в регионе активно реализуется программа по капремонту домов, в рамках которой обновляют устаревшие лифты. До конца этого года «Региональный фонд капремонта» сдаст в эксплуатацию еще 11 подъемников.

- В Волжском, напомним, уже установлены и запущены 86 лифтов в 19 МКД - это весь запланированный на 2021 год объём. В Камышине установлен и запущен 31 лифт в 13 МКД: два подъёмника в одном многоэтажном доме ещё монтируют, - отметили в обладминистрации.

Обновлять лифты в Волгоградской области начали с 2014 года. До 2020-го в регионе заменили 883 подъёмника. До конца 2023-го планируют на долгие годы устранить проблему неисправных лифтов.