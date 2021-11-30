В Волгоградской области школьника сбили на пешеходном переходе

ДТП в Урюпинске. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

В Урюпинске накануне, 29 ноября, под колесами автомобиля оказался 13-летний школьник. Его в 13.50 на улице Советской сбил 66-летний мужчина, управлявший «ВАЗ-2106». Ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, но водитель не притормозил перед «зеброй». Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, в результате ДТП мальчика увезли в медучреждение.

Пострадал пешеход в понедельник и в Волгограде. В 17.30 в Красноармейском районе напротив дома №3 по проспекту Героев Сталинграда 42-летний водитель за рулем «Toyota Avensis» наехал на 48-летнюю женщину. Она переходила дорогу справа налево по ходу движения. Пострадавшую увезли на скорой помощи в больницу.