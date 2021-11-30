В школьных и детсадовских столовых Волгоградской области нашли грубые нарушения

В школьных столовых нашли нарушения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волгоградский Роспотребнадзор отчитался о проверках школьных и детсадовских столовых. За 9 месяцев 2021 года инспекторы проверили, как кормят учащихся 693 образовательных учреждений и дошколят 61 организации. Так как речь о питании, специалисты изучали пробы в лабораторных условиях. В частности, оценивали макробиотические характеристики продуктов, санитарно- и физико-химические показатели, температуру хранения блюд и другое. Также изучали меню, которое должно быть разнообразным, полезным. Увы, нашли немало нарушений.

- По итогам контрольно-надзорной деятельности нарушения санитарного законодательства были выявлены в 48% проверок образовательный учреждений, в 68% - у организаторов питания и поставщиков продуктов, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ведомства.

Работники плохо вели документацию по работе пищеблоков, составляли некачественное меню, в пищеблоках нашли антисанитарию.

- По итогам проведения проверок к должностным и юридическим лицам, допустившим нарушения санитарного законодательства, приняты меры административного воздействия, - отметили в Роспотребнадзоре.