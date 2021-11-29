Два района Волгограда оставят без света 30 ноября

Электричество отключат на весь день. Фото: Евгения ГУСЕВА

В последний день ноября 2021 волгоградцев снова ожидают отключения электричества из-за плановых ремонтов электросетей. В списке адресов, где 30 ноября 2021 жильцы будут сидеть без света при фонариках или свечах и не смогут воспользоваться электроприборами, Кировский и Тракторозаводский районы Волгограда. Отключения хотя и будут не массовыми, продлятся весь день, сообщили в «Россети Юг».

В Тракторозаводском районе с 9 утра до 17 часов обесточат два дома на улице Ушакова - №6 и 8. В Кировском в эти же часы к коммунальным страдальцам присоединятся жители домов на улицах: Алычевая, №39-43, 47-57, 26-52, Анисовая, №1-45, 2-48, Апельсиновая, 4, 5, Бытовая, 1, 2, Ильмовая, 3, 4, Катальповая, №3-19, 8-24, 27-47, 46-50, Лавровая, 8, Лимоновая, 19-35а, Ореховая, 2, Окружная, №11, 25-33, 26-42, Песчаная, №2, 6-80, Сенная, 1-17, Сокольниковская, 1, Травяная, 1-71, 2а-4, Тутовая, №1-23, 6-28, 27-47 и Шелковичная, №24-28, 34-36.