100 тысяч волгоградцев вакцинировались от коронавируса в торговых центрах

В десяти ТРЦ Волгограда и Волжского привились 100 тысяч человек Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

100 тысяч жителей Волгоградской области прошли вакцинацию от коронавируса в пунктах при торговых центрах. Юбилейной волгоградкой, привитой в ТРЦ, стала Анастасия Невежина. Она прошла иммунизацию в «Акварели».

- Пошла в прививочный центр в торговом центре, потому что живу рядом. Удобно и то, что не надо долго ждать своей очереди, вакцинацию можно пройти без предварительной записи. Считаю, что прививаться необходимо, даже несмотря на то, что это дело добровольное, - отметила волгоградка.

В Волгограде и Волжском прививочные пункты работают в десяти торговых центрах и музее «Россия – моя история». Как рассказали «КП-Волгоград» в облздраве, лидером по посещаемости стал пункт в ТРК «Волгамолл» в Волжском, где защиту от COVID-19 получили 13 902 человека. В Волгограде больше всех граждан привились в интерактивном музее - 13 633 жителя. В ТРЦ «Акварель» вакцинировались 12 862 волгоградца. В ТРК «7 Звезд», «Парк Хаус», «Ворошиловский» прививки от COVID-19 сделали соответственно 9443, 9193 и 9163 человека.

Всего с начала прививочной кампании первый компонент вакцины получили 1 245 075 жителей Волгоградской области. Завершили иммунизацию 1 080 130 волгоградцев. На оперативном совещании губернатор Андрей Бочаров заявил о необходимости не снижать темпы вакцинации, учитывая распространение нового штамма коронавируса.

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