Мэрия Волгограда покупает 264 квартиры для расселения аварийных домов

Квартиры для переселенцев из трущоб закупят в новостройках. Фото: Семен ШПАК

Администрация Волгограда объявила первые аукционы на приобретение солидной партии из 264 квартир в новостройках для расселения жильцов аварийных домов. На средства нацпроекта «Жилье и городская среда» муниципалитет планирует закупить 99 однокомнатных, 88 двухкомнатных, 74 трехкомнатных и три четырехкомнатные квартиры, сообщили в мэрии.

Квартиры будущим новоселам, которые годами ждут расселения в разрушающихся домах, передадут с чистовой отделкой. В них будут и обои, и сантехника, и кухонные плиты. А качество ремонта проверят сотрудники мэрии. Площадь «однушек» составит от 27 до 40 квадратных метров, двухкомнатных квартир - от 46 до 56, трехкомнатных – от 57 до 85 «квадратов». Жильцы смогут въехать в новые квартиры после сдачи новостроек в эксплуатацию.

- Владельцы жилых помещений в аварийных домах получают новое жилье в собственность. С теми, кто проживал на условиях соцнайма, заключаются новые договоры, - рассказали в администрации города.

При этом часть жильцов волгоградских трущоб предпочли получить денежные компенсации. На сегодня собственники 206 жилых помещений уже получили от муниципалитета более 250 миллионов рублей. В целом до сентября 2025 года из 253 аварийных домов Волгограда планируют переселить около 9800 человек.