90-летняя пенсионерка из Волгограда отсудила 50 тысяч за падение в троллейбусе

Троллейбус резко тронулся с места. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде 90-летняя пенсионерка взыскала с МУП «Метроэлектротранс» компенсацию морального вреда за падение в троллейбусе. Муниципальное предприятие заплатит 50 тысяч рублей за то, что общественный транспорт резко тронулся с места, а женщина упала и получила травмы, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

90-летняя Тамара К. села в троллейбус 23 апреля 2020 года на «Монолите». Войдя в салон, она попыталась сесть на свободное место, но не успела. Водитель без объявления о начале движения, резко дернул троллейбус. Женщина упала, ушибла грудную клетку и сильно повредила ногу – на ней зияла открытая рана. Два месяца пришлось лечиться. Так что Центральный суд Волгограда посчитал требования пенсионерки обоснованными. Решение уже вступило в законную силу.