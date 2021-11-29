В Волгоградской области вырос оборот общепита и торговли Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгоградской области несмотря на коронавирусные ограничения вырос оборот розничной торговли и общепита. Об этом «КП-Волгоград» сообщает с ссылкой на Волгоградстат.

За период с января по октябрь 2021 года прирост в сфере торговли составил 7,4% или 389,7 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Что касается доходов кафе и ресторанов, то они выросли на 3,5% и составил 11,9 млрд рублей.

Если брать статистику за сентябрь 2021 года, то в начале осени общепит наоборот показал более положительную динамику. Оборот вырос на 5,7%, но в октябре упал на 2,2%. В сфере торговли в сентябре все было стабильно, а в октябре в период распродаж заметен рост на 3,8%.