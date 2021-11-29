Волгоградец хотел добиться денежной компенсации с маршрутного такси за остановку не в том месте

Решение суда вступило в силу Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Волгоградец через суд надеялся добиться компенсации морального вреда с владельца маршрутного такси. 10 июля 2018 года мужчина поехал на маршрутке №124 «Тракторозаводский рынок – Дубовка», ему надо было попасть в дачный массив Пичуга. Он ехал туда впервые. Житель Волгограда попросил водителя остановиться возле поворота на дачи, маршрутчик же притормозил у поворота на село Пичуга – это в пяти километрах от необходимой пассажиру остановки. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Волгоградец рассказал на суде, что он долго добирался до нужной остановки, был искусан мошкой и комарами. Также ему пришлось поехать в другой маршрутке.

- В связи с этим просил взыскать с индивидуального предпринимателя, осуществлявшего перевозку пассажиров по данному маршруту, компенсацию морального вреда в размере 5000 рублей и штраф в размере 2500 рублей.

Суд первой инстанции решил, что оснований для удовлетворения требований истца нет. Водитель маршрутки должен останавливаться только на установленных остановках, а поворот на дачи Пичуга в качестве остановочного пункта у маршрутки №124 не значится. Кроме того, не было доказательств того, что оказавшийся на дороге пассажир был искусан комарами и мошкой. Нарушений со стороны перевозчика не было. Судебная коллегия по гражданским делам облсуда согласилась с решением суда первой инстанции.