В Волгограде осудили мужчину, избившего двух полицейских

На суде 40-летний мужчина вину не признал Фото: Алексей ФОКИН

Дзержинский районный суд Волгограда вынес приговор в отношении мужчины, который избил двух полицейских. Вечером 28 февраля 2012 года сотрудники патрульно-постовой службы заметили, как волгоградец в состоянии алкогольного опьянения дебоширил в продуктовом магазине на улице Краснополянской. Полицейские потребовали от мужчины, чтобы он успокоился, и попытались вывести его на улицу. И тут нарушитель порядка начал оскорблять людей в форме и набросился на одного из них, нанося удары. Остановить преступника попыталась коллега потерпевшего, которую также избили, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

- В результате противоправных действий полицейскому причинены многочисленные ссадины, а его коллега получила сотрясение головного мозга, - отметили в прокуратуре.

Расследование уголовного дела проводил Следственный отдел по Дзержинскому району Волгограда Следственного управления СКР по региону. Вину преступник не признал. Суд приговорил его к тюремному заключению на 3 года 1 месяц, наказание 40-летний волгоградец будет отбывать в колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.