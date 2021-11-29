Вандалы повредили самолет Су-27 в парке Героев-летчиков в Волгограде

Фото: Администрация Волгограда

В Волгограде не прекращаются случаи вандализма. Неизвестные портят арт-объекты и элементы благоустройства города. На этот раз досталось самолету Су-27, который стоит в парке Героев-летчиков в Дзержинском районе. Вандалы повредили хвост истребителя, рассказали «КП-Волгоград» в администрации города. Коммунальщики приводят самолет в порядок. Информация по факту вандализма будет передана в полицию.

В мэрии добавили, что за последние месяцы только в Дзержинском районе произошли несколько случаев порчи городского благоустройства. В ноябре был поврежден светящийся арт-объект «цветок» на бульварной зоне вдоль проспекта Жукова. Там же вандалы украли 9 кустарников, а в день открытия территории по тротуару проехался автомобиль.