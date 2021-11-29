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Происшествия29 ноября 2021 11:37

В Волгограде фитнес-тренера осудили за торговлю наркотиками

Мужчине дали 7,5 лет колонии строгого режима
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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Мужчине дали 7,5 лет колонии строгого режима

Мужчине дали 7,5 лет колонии строгого режима

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 29 ноября, Тракторозаводский райсуд Волгограда приговорил 32-летнего фитнес-тренера к 7,5 годам колонии строгого режима за торговлю наркотиками. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры, в декабре 2020 года осужденный познакомился с преступником, который предложил за хорошие деньги продавать амфетамин и мефедрон.

- В обязанности подсудимого входило получение оптовых партий запрещенных веществ, их временное хранение, устройство тайников-закладок и сообщение об их местонахождении соучастнику, - уточнили в прокуратуре.

В январе 2021 года фитнес-тренера поймали с очередной партией. Уголовное дело расследовали сотрудники регионального ГУ МВД. Сообщника наркоторговца также будут судить – дело еще расследуется.