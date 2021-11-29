В Волгоградской области коронавирус убил 12 мужчин и 23 женщины

29 ноября жертвами ковида стали 35 жителей региона Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

4537 умерших от коронавируса за период пандемии – такую статистику озвучил 29 ноября оперативный штаб Волгоградской области. В понедельник новыми жертвами ковида стали 35 человек – 12 мужчин (от 47 до 88 лет) и 23 женщины (от 51 года до 89 лет). Все чаще от опасной инфекции погибают люди трудоспособного возраста. Именно поэтому в прививочной кампании просят принять участие абсолютно всех (за исключением лиц с противопоказаниями). Как показывает опыт, благодаря коллективной иммунизации число госпитализаций снизилось на 33%.

Отметим, что по статистике чаще умирают жители Волгограда. За сутки скончалось 19 человек. Остальные 16 пациентов проживали в районах области (Камышинский. Городищенский, Суровикинский и другие).

Волгоградцам напоминают: прививку можно сделать как в медучреждении, так и в мобильных пунктах, в ТЦ.