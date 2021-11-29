В Волгограде из-за автомобильной аварии на дороге разлился бетон

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Сегодня утром, 29 ноября, в Советском районе Волгограда перевернулась бетономешалка. В 10.50 на проспекте Университетском 39-летний водитель грузового автомобиля перед светофором у остановки «Стадион Нефтяник» выехал на обочину, где врезался в дерево, а машина перевернулась. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, со слов водителя, у авто отказали тормоза, чтобы избежать столкновения с другой машиной, он съехал с проезжей части.

В результате происшествия никто не пострадал. Из перевернувшейся машины на дорогу вылился бетон. На месте аварии работают экипажи ГИБДД. Дорожные службы убирают с проезжей части бетон.