В Волгограде осудили виновного в гибели 23-летней девушки при взрыве газа

Мужчине дали три года тюрьмы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

29 ноября Кировский райсуд Волгограда приговорил виновного в гибели 23-летней волгоградки к 3 годам тюрьмы. Напомним, трагедия произошла год назад в одной из квартир многоэтажного дома по улице Санаторной. Утром 27 октября там взорвался газ. Случилось это из-за ошибки специалиста по эксплуатации и ремонту систем газораспределения и газопотребления.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по региону, пытаясь устранить газовую пробку волгоградец отсоединил трубку от котла на кузне и стал осуществлять продувку. Случилась утечка, малейшая искра спровоцировала сильный взрыв. В этот момент в квартире находились работник коллега виновного и хозяйка квартиры. Она получила серьезные ожоги и спустя пару недель умерла в реанимации.

- Вину в содеянном мужчина полностью признал. Он взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке, - уточнили в пресс-службе областной прокуратуры.