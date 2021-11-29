Под Волгоградом две недели ищут 40-летнего мужчину

Ежедневно в Волгограде и области пропадают люди. Некоторых находят сразу, других ищут месяцами. Пару недель назад, а именно 15 ноября, из дома ушел и не вернулся 40-летний житель поселка Новый Рогачик Городищенского района. Анатолий Глухов не выходил на связь с близкими людьми, пришлось обращаться в правоохранительные органы. Вместе с тем пропавшего ищут волонтеры отряда «Лиза Алерт». Добровольцы распространяют в соцсетях ориентировку на пропавшего.

Фото6 Лиза Алерт.

Рост мужчины – около 185 сантиметров. Телосложение худощавое, волосы темные. На нем были темная курточка, брюки камуфляжной расцветки, черные ботинки.

Информацию о пропавшем необходимо сообщить по номерам – 112 (экстренные службы) и 8=800-700-54-52 (Лиза Алерт).