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Общество29 ноября 2021 8:04

В Волгограде скончалась преподаватель медицинского университета

На 83-м году жизни не стало Веры Охотской
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Фото: Волгоградский государственный медицинский университет

Фото: Волгоградский государственный медицинский университет

Печальную новость сообщили в Волгоградском государственном медицинском университете. На 83-м году скончалась Вера Охотская, которая проработала 58 лет в стенах вуза. С 1956 по 2012 год Вера Владимировна работала преподавателем кафедры иностранных языков с курсом латинского языка. С 2012 по 2014 год педагог трудилась в колледже ВолгГМУ, после чего ушла на заслуженный отдых.

Коллеги вспоминают Веру Охотскую большим профессионалом, ее отличали чуткость, проницательность и прекрасное чувство юмора.

- Она долгое время возглавляла работу секции английского языка и являлась хорошим наставником для молодых специалистов, которые приходили работать на кафедру, - отметили в пресс-службе ВолгГМУ.

В вузе не уточнили причину смерти преподавателя.