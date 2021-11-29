Под Волгоградом фермер нашел в поле 33 боеприпаса времен Сталинградской битвы

Саперы вывезли снаряды на полигон Прудбой. Фото: Архив "КП". Фото: Андрей АБРАМОВ

Опасную находку обнаружил фермер из Городищенского района Волгоградской области. Во время опашки поля на тракторе он нашел боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Всего было обнаружено 33 минометных боеприпаса и ручные гранаты. Их разминированием по заявке военного комиссариата Волгоградской области занялись саперы Южного военного округа. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ЮВО, общая масса снарядов составила более 70 килограммов.

Саперы извлекли снаряды и гранаты из земли и перевезли на полигон Прудбой, где уничтожили путем подрыва накладным зарядом.

Военные напоминают волгоградцам, что при обнаружении подозрительных предметов нельзя самостоятельно доставать их из земли и определять тип находки. Граждане должны обратиться в военные комиссариат и полицию.

- Еженедельно в адрес саперов ЮВО поступает более трех заявок на обезвреживание различных видов боеприпасов в разных районах области, - отметили в ЮВО.