В Волгограде «Лада» на скорости сбила выбежавшего на дорогу пешехода: ДТП попало на видео

В Волгограде «Лада» жестко сбила выбежавшего на дорогу пешехода Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В воскресенье, 29 ноября, на улице Рабоче-Крестьянской в Ворошиловском районе Волгограда под колеса «Лады Приоры» попал 33-летний мужчина. ДТП попало на камеры наружного видеонаблюдения. На кадрах видно, как 21-летний водитель легковушки мчит по дороге со стороны улицы Краснознаменский в направлении Ким. Пешеход в этот момент бежит по краю проезжей части в сторону «зебры». Горит красный, но волгоградец не сбавляя темпа выбегает на оживленную магистраль. Автомобилист тоже не сбавляет скорость. В итоге жестко сбивает нарушителя.

- Напротив дома № 2/3 водитель «Лады» совершил наезд на 33-летнего пешехода, который перебегал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Очевидцы бросились к пострадавшему, ему вызвали скорую. Врачи госпитализировали мужчину.