В Волгограде установят охранную зону на месте командного пункта Шумилова

В Волгограде возьмут под охрану объект культурного наследия Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде установят зону охраны в месте командного пункта 64-й армии генерала Шумилова, который был развернут в период Сталинградской битвы. Соответствующий приказ был опубликован комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области. Объект культурного наследия находится на территории завода имени Кирова в Кировском районе рядом с берегом Волги.

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документ, охранная зона будет установлена на площади более 3620 квадратных метров. На территории будет запрещено возводить объекты капитального строительства, некапитальных строений и сооружений, парковок, а также прокладывать и реконструировать инженерные коммуникации и линий электропередач. Кроме того, под запретом будет установка рекламных щитов, складирование пожароопасных взрывоопасных материалов и любая хозяйственная деятельность. Исключениями станут работы по сохранению объекта культурного наследия, по берегоукреплению, благоустройству территории.

Приказ облкультнаследия вступит в силу со дня его подписания.