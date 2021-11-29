Силовики не подтвердили информацию об эвакуации ТЦ «Мармелад» в Волгограде

Накануне появилась информация об эвакуации ТЦ. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В воскресенье, 28 ноября, в ряде СМИ появились сообщения об экстренной эвакуации ТЦ «Мармелад» в Дзержинском районе Волгограда. Однако в пресс-службах региональных ГУ МВД и МЧС данную информацию не подтвердили. В полицию подобных сообщений не поступало, не выезжали на возможное место ЧП и спасатели.

- Никакой эвакуации не было, - рассказал «КП-Волгоград» сотрудница одного из магазинов ТЦ Мария.

Отметим, что в торговом центре могло произойти незначительное происшествие (например, сработать сигнализация). И это никак не связано с угрозами минирования здания, найденным подозрительным предметом или другим серьезным ЧП.