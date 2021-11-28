29 ноября волгоградцев ждут дожди и потепление до +10

Лучше в понедельник утром захватить с собой зонтики. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Волгоградской области 29 ноября ожидается потепление до +10 градусов. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в региональном Гидрометцентре. Конечно, настоящего тепла уже не будет, все-таки не за горами зима, да и солнца очень мало. Ветер хоть и юго-восточный, южный, но очень сильный. Местами порывы будут средними - 6-11 м/с, а в некоторых районах достигнут 15-20 м/с. Ночью в регионе будет +1...+6º. Синоптики прогнозируют в разное время суток дожди, местами умеренные. Будут туманы, водителям стоит это учесть во время поездок.

В Волгограде 29 ноября тоже ожидается дождливая, унылая погода. Облачно, осадки, туман, ветер до 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5º, а днем +6...+8º. Лучше в понедельник утром захватить с собой зонтики и помнить о ветре.