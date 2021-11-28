Женщины умирают чаще: за сутки коронавирус убил 35 жителей Волгоградской области

Врачи круглосуточно спасают заболевших. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

28 ноября оперативный штаб сообщил о 35 жертвах новой коронавирусной инфекции в Волгоградской области. Всего ковид убил 4502 волгоградца. Статистика смертности регулярно меняется, но не в лучшую сторону. Она бьет все новые рекорды. По данным оперштаба, чаще от вируса умирают женщины: за сутки погибли 9 пациентов (49, 57, 61, 67, 68, 70, 72, 75, 80 лет) и 26 пациенток (53, 57, 58, 59, 59, 61, 66, 72, 73, 73, 74, 74, 77, 77, 79, 79, 80, 81, 81, 82, 82, 83, 85, 85, 85, 89 лет).

Большая часть умерших проживали в Волгограде (20 человек), остальные в районах области (Камышинском, Котельниковском, Михайловском и других).

Несмотря на принятые антиковидные меры, введенные QR-коды, масштабную прививочную кампанию ситуация в регионе остается непростой. На карте он отмечен красным – это самый высокий уровень эпидопасности. Волгоградцев настоятельно просят соблюдать все рекомендованные правила – носить маски в общественных местах, избегать лишних контактов и обязательно вакцинироваться.