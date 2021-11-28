Волгоградская область достигла красного уровня эпидопасности

В регионе растет заболеваемость. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 28 ноября, Волгоградская область по приросту заболевших новой коронавирусной инфекцией достигла красного уровня эпидопасности – самого высокого. Как сообщает «КП-Волгоград» с ссылкой на оперативный штаб РФ, это означает, что на каждые 100 тысяч человек приходится порядка 150 инфицированных COVID-19. Напомним, количество зараженных увеличилось на 455 пациентов, всего в регионе 116 923 выявленных случаев ковида.

Из-за большого числа заболевших регион пока нельзя назвать свободным от COVID-19. Для этого требуется самый главный показатель – 30 больных на сотню тысяч жителей, у нас в пять раз выше. Уровень коллективного иммунитета сейчас составляет около 50%, нужно 80%. Волгоградцев призывают прививаться, в Волгоградской области достаточно вакцины от коронавируса.

Из хороших новостей - сегодня количество выздоровевших превысило число госпитализированных (домой выписали 484 волгоградца).