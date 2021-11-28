В Волгограде умер владелец знаменитого ретроавтомобиля

В Волгограде 27 ноября простились с владельцем известного раритетного автомобиля Анатолием Цымбаловым. Мужчина скоропостижно скончался 23 числа. О трагедии «КП-Волгоград» рассказала знакомая Ольга Завгороднева. Анатолия знает каждый волгоградец, знаком он и многочисленным туристам города-героя. Этот человек в форме бойца Красной армии на ретромашине стоял у подножия Мамаева кургана и катал всех желающих, фотографировал и рассказывал историю войны.

- Анатолий купил этот автомобиль больше десяти лет назад. Он сам реставрировал машину, это было его детище. Именно так и мечтал провести старость, принося пользу, занимаясь любимым делом, - рассказала Ольга.

Известно, что мужчина жил в частном доме в Дзержинском районе Волгограда. Сейчас выясняют, что стало причиной его смерти.

Редакция «КП-Волгоград» выражает соболезнования родным и близким.