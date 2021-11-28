Последнее воскресенье ноября запомнится волгоградцам туманом и дождями Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В последнее воскресенье ноября в Волгоградской области синоптики обещают осадки. С раннего утра 28 числа в разных частях региона идут то дожди, то снег. А некоторые районы накрыл густой туман. Это природное явление наблюдали и жители города-героя.

Как рассказали «КП-Волгоград» в областном Гидрометцентре, сегодня температура днем поднимется до +4...+9º. А ночью опустится до +3...-2º. Из-за перепада с плюса на минус возможен гололед. Автомобилистам стоит это учесть и сменить летнюю резину на зимнюю, если кто-то еще не успел этого сделать. Ветер в области юго-восточный, но довольно сильный – до12 м/с, а ночью порывы достигнут 15-18 м/с.

Отметим, что синоптики прогнозируют на конец ноября потепление до +12º, при этом обещают дожди.