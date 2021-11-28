На севере Волгограда лихач на BMW устроил ДТП: есть пострадавший

Водителя госпитализировали. Фото: Алексей БУЛАТОВ

27 ноября в Волгограде и области произошло четыре аварии с пострадавшими. Одну из аварий спровоцировал 52-летний водитель «BMW X5» в Краснооктябрьском районе города-героя. Лихач мчался по улице 39-й Гвардейской и врезался в другой автомобиль. Есть пострадавший. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, мужчина грубо нарушил ПДД.

- Водитель двигался по улице Сочинской со стороны Рихарда Зорге в сторону 39-Гвардейской Дивизии, напротив дома №6 при повороте налево не предоставил преимущество автомашине «Ниссан Скайлайн», - уточнили в ведомстве.

29-летнему водителю «Ниссана» потребовалась медицинская помощь. Его госпитализировали с травмами.