Под Волгоградом почти месяц ищут 22-летнего парня

Фото: Лиза Алерт.

Вот уже практически месяц прошел с момента пропажи 22-летнего парня из Камышина Виктора Волкова. Житель Волгоградской области ушел из дома 2 ноября этого года, с тех пор о нем ничего неизвестно. На связь молодой человек не выходил, родным пришлось обратиться в правоохранительные органы. К поискам подключился отряд «Лиза Алерт». Волонтеры распространяют в соцсетях ориентировку на исчезнувшего волгоградца.

Как рассказали «КП-Волгоград» добровольцы, рост Виктора – около 177 сантиметров, он худой, волосы темно-русые, глаза - зеленые. Он был одет во все темное: черные плащ, свитер, брюки, кроссовки.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении человека, похожего на Виктора Волкова, необходимо сообщить информацию в экстренные службы (112) или волонтерам (8-800-700-54-52).