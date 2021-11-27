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Общество27 ноября 2021 15:46

За сутки от COVID-19 скончались 37 волгоградцев

20 из них проживали в областном центре
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Почти 4,5 тысячи волгоградцев убил коронавирус. Фото: АВО

Почти 4,5 тысячи волгоградцев убил коронавирус. Фото: АВО

В Волгоградской области за последние сутки подтвердили 37 летальных исходов от COVID-19 - пока это максимум для региона. Коронавирус и его последствия стали основной причиной смерти 16 мужчин и 21 женщины. Среди жертв ковида на сегодня 20 жителей Волгограда, отличились и Городищенский, Еланский, Котельниковский и Светлоярский районы области, где скончались по три человека, сообщили в оперштабе.

Среди 37 умерших от ковида на этот раз трое мужчин, которые не дожили до 60 лет, самому молодому было 48 лет. Больше всего жертв среди пенсионеров: самым пожилым мужчинам было по 84 года, женщинам – 87 и 89 лет.

Всего с начала пандемии коронавирус унес жизни уже 4467 жителей Волгоградской области. Чем больше смертей, тем скудней становится информация о них, которой делится оперативный штаб.