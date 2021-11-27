Под Волгоградом на полигоне Прудбой запустили комплекс по уничтожению беспилотников

Полигон Прудбой считается лучшим в России. Фото: ЮВО

На лучшем в России общевойсковом полигоне Прудбой в Волгоградской области построили новейший комплекс по уничтожению беспилотников, на котором военные будут отрабатывать поиск и ликвидацию целей на разных дистанциях и с различных позиций, сообщили в ЮВО.

- Новый тренажерный комплекс представляет из себя конструкцию из нескольких столбов высотой от 10 до 25 метров и блочных устройств с натянутыми тросами. На них закреплены макеты самолетов, которые приводят в движение с помощью лебедки, - рассказали в пресс-службе Южного военного округа.

Подготовили тренажер для военнослужащих на полигоне к новому учебному году, который начнется 1 декабря. Также на Прудбое имеется еще около 20 объектов для огневой, тактической и спецподготовки, а также вождения боевых машин.