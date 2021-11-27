Волгоградский «Ротор» проиграл «Факелу»

Ротор на 17-м месте в турнирной таблице. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Матч между волгоградским «Ротором» и воронежским «Факелом», который состоялся 27 ноября на «Волгоград Арене», завершился очередным поражением сине-голубых. Находящийся в зоне вылета «Ротор» уступил одному из лидеров первенства ФНЛ со счетом 1:2.

«Факел» открыл счет уже на 3-й минуте матча, отличился Роман Акбашев. Камиль Муллин сравнял счет, но в конце первого тайма Максим Максимов забил второй гол в ворота сине-голубых. Вторая половина встречи запомнилась обилием желтых карточек, но на исход матча не повлияла.

Последний матч года стал для волгоградский болельщиков очередным разочарованием. Перед этим главный тренер Дмитрий Хохлов ушел в отставку, неделю команда провела с наставником «Ротора-2». В Волгограде ожидают серьезных кадровых решений. В прошлом сезоне клуб вылетел из РПЛ, в этом может не удержаться и в ФНЛ.

А перед матчем полицейские задержали фаната из Воронежа, который зажег файер на Мамаевом кургане.