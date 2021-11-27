В Волгограде задержали фаната из Воронежа, который зажег файер на Мамаевом Кургане

Болельщика "Факела" задержали перед матчем. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В субботу, 27 ноября в Волгограде «Ротор» проиграл воронежскому «Факелу». Последний матч первенства ФНЛ в этом году завершился со счетом 1:2. Перед игрой полицейские задержали фаната из Воронежа, который зажег файер на Мамаевом кургане. С собой у 36-летнего болельщика был целый арсенал, который он планировал пронести на стадион, сообщили в полиции.

- У жителя Воронежской области изъято более десяти единиц различных пиротехнических изделий - дымовые шашки и фаеры, которые он планировал пронести на матч, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

На «огненного» болельщика составили административный протокол по статье «мелкое хулиганство». Теперь ему грозит арест до 15 суток. Дело будет рассматривать Центральный районный суд Волгограда.

Всего из Воронежа поддержать свою команду прибыло около 150 болельщиков.