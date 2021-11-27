В Волгоградской области отремонтировали два моста

Мост через реку Студеновка . Фото: облкомдортранс

В Волгоградской области завершили ремонт двух мостов на автодороге, соединяющей две федеральные трассы – московскую Р-22 «Каспий» и Р-228 «Сызрань – Саратов – Волгоград». В Ольховском районе завершили планово-предупредительные работы на мостах через реки Студеновка и Голая, сообщили в облкомдортрансе.

- Завершены работы на двух мостах в составе автомобильной дороги Р-22 «Каспий» - автомобильная дорога М-4 «Дон» - Тамбов - Волгоград – Астрахань» - Фролово - Ольховка - Липовка - автомобильная дорога Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград», - рассказали в ведомстве.

Выполняла госконтракт на ремонт мостов через реку Студеновка на 121 километре трассы и реку Голая на 121 километре компания «РЭМ-34». Все предусмотренные работы выполнены в срок и с надлежащим качеством. Так что автомобилистам обеспечен безопасный проезд по дороге, соединяющей две федеральные трассы.