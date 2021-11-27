В четырех районах Волгограда отключат свет 29 ноября

Волгоградцам пригодятся фонарики. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

После выходных начало рабочей недели принесет волгоградцам новые коммунальные неудобства из-за ремонта электросетей. В понедельник отключат свет в домах на десятках улиц в четырех районах Волгограда. В списке адресов на отключение электричества на 29 ноября 2021 указаны Красноармейский, Ворошиловский, Краснооктябрьский и Тракторозаводский районы, сообщили в компании «Россети Юг».

В Красноармейском районе в понедельник не будет света с 13 до 17 часов на трех улицах: 40 лет ВЛКСМ, дома №13-21, 17а, Копецкого, №1а, 3-11 и Олимпийская, №16-24, 28, 30. А с 9.00 до 13.00 отключат электроэнергию еще на восьми улицах по адресам: Адлерская, №1-87, 60 и 82, Жлобы, №12-26 и 17, Кагальникская, №7-49 и 2-84, Керамическая, №2-22, Кинешминская, №15-23 и 16-30, Кедроградская, №16-28, Костомаровская, №1-33 и 2-42, перейлок Керамический, дома №26-30 и 33б.

А вот в Ворошиловском районе Волгограда в понедельник объявят локальный блэкаут с 9.00 до 17.00. В зоне отключения электричества окажутся улицы: Барнаульская, №47, 390, Восточная, №4-14, 10а, 10б, 12/1, 16, 16а, 22, 28, 22а/1, 8а, 7, 9а, 15, 15а, 17, 23, 25, 29, 37, Елецкая, дома №132, 126/2, 126а, 613, 614, 615, 612, 616а, 617, 124/1, Миргородская, 126, 132, 132а, 133, 135, 148а, переулок Елецкий, №196, 574, 574а, п. Саранский, №103, 103/2, 98, 100, 101/2, 107/2, 107/3, 107/4, 108, 104, 124/2, 124/4, 121, 123, 123а, 122/1, 122/2.

На Красном 29 ноября 2021 на весь день – с 10 до 17 часов – обесточат дома на улице Промышленная, №1-11, 1а, 3а. Среди коммунальных страдальцев в Тракторозаводском районе окажутся жители улиц: Верхняя, домов №5-15, 21-47, Восточная, №1-9, 4, 8-16, 13, 15, 7а, Зеленая, №1-5, 2-10, 8а, Кавказская, домов №1-6 и 9, Кристальная, №1-23, 31, 31а, 35-39, 39а, 2-40, 20а, 27а, 29а, Песочная, №1-11 и 4-14, Садовая, №1-25 и2-18, Софьи Перовской, 2, Советская, №1, 5, 2-8, 7/1, 9, а также переулка Воздушный, 4-12, 16, 18. Свет отключат всего на три часа – с 9 утра до полудня.