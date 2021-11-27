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Происшествия27 ноября 2021 9:53

Ремонтировавший КамАЗ водитель пострадал в ДТП с фурой в Волгограде

Авария произошла утром 27 ноября в Ворошиловском районе
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Фура врезалась в стоящий грузовик.

Фура врезалась в стоящий грузовик.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Утром в субботу, 27 ноября 2021 года, многотонная фура Mercedes протаранила стоящий КамАЗ на Второй продольной в Ворошиловском районе Волгограда. ДТП произошло возле улицы Острогожской. Ранения получил 44-летний водитель КамАЗа, который в момент аварии находился под своей машиной, сообщили в региональном главке МВД.

В 8.30 утра КамАЗ остановился у обочины из-за поломки. 44-летний водитель полез под грузовик, в этом момент в его машину и врезался большегруз. Шофер получил различные травмы.

- По предварительным данным, 50-летний водитель грузовика не справился с управлением и совершил наезд на стоящий КамАЗ, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.