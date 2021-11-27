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Общество27 ноября 2021 8:23

В Волжском два трамвая и автобус будут ходить реже

Об изменениях в работе общественного транспорта сообщили во втором по величине городе Волгоградской области
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Транспорт изменит расписание с декабря.

Транспорт изменит расписание с декабря.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В начале зимы волжанам придется подстраиваться под изменения в работе общественного транспорта. В городе Волжском Волгоградской области с 1 декабря 2021 года будут реже ходить два трамвая - №3 и №7. Изменит график движения и автобус №2у. О новшествах в работе общественного транспорта сообщила «Волжская автоколонна 1732».

- С 1 декабря 2021 года на маршруте №3 «ул. Логинова - п. Рабочий» количество трамваев на линии будет уменьшено с 5 до 3 единиц. На маршруте №7 «ул. Оломоуцкая - ТЭЦ-1» будет уменьшено с 6 до 5 единиц, - сообщили в муниципальном предприятии об изменениях в расписании движения трамвайных маршрутов.

Также с декабря изменится график движения автобуса № 2у«37 микрорайон – гипермаркет «Магнит». Новое расписание будет действовать и в будние, и в выходные дни. Посмотреть его можно на сайте МУП «Волжская автоколонна 1732».