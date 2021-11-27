Карантин по бешенству ввели в Волгограде из-за кота

Домашним питомцам нужно делать прививки от бешенства. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Волгограде ввели карантин по бешенству. В зону действия ограничений попала часть Кировского района. Носителем опасного для человека и животных заболевания стал домашний кот. На приеме у ветеринара питомец набросился на хозяйку и поцарапал доктора, сообщили в областном комитете ветеринарии.

- Во время лечения в ветеринарной клинике домашний кот укусил хозяйку и поцарапал врача. Лабораторные исследования подтвердили, что животное было заражено бешенством, - рассказали в ведомстве.

Карантин по бешенству введен в радиусе 500 метров от дома на улице Розы Люксембург,9. Владельцы домашних животных должны позаботиться об их вакцинации. Прививку от бешенства можно сделать бесплатно.